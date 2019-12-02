Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Работники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на небольшие зарплаты. Об этом сообщается на странице профсоюза «Действие» в социальной сети ВКонтакте.

Под документом подписалось 113 человек, среди них — врачи, медсёстры и лаборанты ОДКБ. По данным работников, врачи получают в среднем лишь 24 тысячи рублей в месяц, медсёстры — 20 тысяч рублей, а младший медперсонал — лишь 13 тысяч рублей. Стимулирующие выплаты в ОДКБ есть — с их учётом врач может получить до 50 тысяч рублей, но такие премии выдают лишь за переработку, и их начисление порой непрозрачно, возмущаются обратившиеся.

Такое положение дел идёт вразрез с «майскими указами» президента России Владимира Путина, обращают внимание медики.

В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала. Также предложено ряд мер по нормированию труда и контролю в распределении стимулирующих выплат. Кроме того, врачи хотят, чтобы власти увеличили тарифы в территориальной программе ОМС в Свердловской области и спонсировали ее из областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле массово уволились врачи-хирурги из двух городских медучреждений из-за переработок. После инцидента врачей удалось вернуть на свои места, условия хирургов были выполнены свердловскими властями.

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