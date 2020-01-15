Нью-Дели, , 03:19 — REGNUM Благодаря сотрудничеству с Россией Индия может стать первой из неарктических стран, участвующих в добыче ресурсов в Арктике. Об этом 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете Times of India.

По его словам, страны активно налаживают кооперацию в геологоразведке и совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, в том числе и в шельфовых проектах.

«В перспективе [это] позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике», — подчеркнул Лавров.

Среди перечисленных министром проектов с участием индийских компаний — «Сахалин-1» и Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочего визита в Индию 14−15 января министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, переговоры с главой внешнеполитического ведомства Субраманиямом Джайшанкаром и участие в международной конференции «Диалог Райсина».

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