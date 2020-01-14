Москва, , 14:54 — REGNUM В ходе рабочего визита в Индию, который состоится 14−15 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с премьер-министром Нарендрой Моди, а также проведёт переговоры с главой внешнеполитического ведомства Субраманиямом Джайшанкаром, а также примет участие в международной конференции «Диалог Райсина». Об этом сообщили в МИД РФ 14 января.

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Отмечается, что в ходе визита глава российского внешнеполитического ведомства обсудит актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях.

«Особое внимание будет уделено подготовке участия премьер-министра Индии Нарендры Моди в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года», — уточнили в ведомстве.

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Руководители внешнеполитических ведомств России и Индии обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие в ООН, а также в рамках ШОС и БРИКС. Также стороны обсудят ситуацию в Афганистане, зоне Персидского залива и в Сирии.

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