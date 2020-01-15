Багдад, , 00:47 — REGNUM При ракетном ударе по военной базе Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада, военнослужащие международной коалиции, возглавляемой США, не пострадали. Об этом официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс заявил 14 января на своей странице в Twitter.

«Эта небольшая атака на базу Эт-Таджи не затронула войска коалиции», — написал он на своей странице.

Одновременно, другие источники сообщают, что при обстреле были ранены три иракских военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иракская военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада, в которой находятся и американские военные, 14 января подверглась ракетной атаке. Обстрел был произведен из реактивных систем залпового огня. При этом все выпущенные по базе ракеты взорвались в ее окрестностях, не нанеся существенного урона.

Напомним, военная база США в Эт-Таджи 29 декабря уже подвергалась обстрелу в ответ на налёт ВВС США на лагерь шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», при котором погибли 27 человек.

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