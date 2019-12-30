Багдад, , 02:56 — REGNUM Военная база США в Эт-Таджи к северу от Багдада была обстреляна из миномёта вечером 29 декабря, сообщил 30 декабря телеканал Al Arabiya.

Как заявил телеканалу представитель службы безопасности Ирака, не менее четырёх миномётных мин взорвались на военной базе в Эт-Таджи, занятой сейчас американскими войсками. Пока неизвестно, какой урон нанёс обстрел, данных о жертвах также не поступало.

По другим сведениям, обстрел ракетным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря американская база возле города Киркук подверглась ракетному обстрелу, тогда погиб один гражданин США из числа гражданских специалистов.

Контрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

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