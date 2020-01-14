Бишкек, , 16:35 — REGNUM В парламенте Киргизии предлагают перенять опыт Объединенных Арабских Эмиратов и ввести цензуру средств массовой информации, запретив им писать негативные новости о происходящем в стране. С такой инициативой на заседании парламентского комитета выступил депутат Кубанычбек Жумалиев, передает Tazabek.

По мнению парламентария, необходимо жестко контролировать и блокировать публикации, которые могут отрицательно сказаться на имидже республики — в частности, новости о чрезвычайных происшествиях и различных конфликтах.

«Да, у нас демократия, но мне кажется, что мы уже переступили за все черты дозволенного, публикуя всё подряд», — подчеркнул народный избранник.

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