Бишкек, , 13:05 — REGNUM СМИ постоянно пишут о плохих вещах, происходящих в Киргизии, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня, 14 января на заседании парламентского комитета, передает «Tazabek».

Также, по словам высокопоставленного чиновника, плохо на имидж страны влияют многочисленные митинги, регулярно проходящие в Киргизии по поводу и без такового.

«Нужно рекламировать страну, а инвестор, прочитав весь негатив о стране, начинает задумываться, стоит ли ему вкладываться в эту страну или нет», — добавил Боронов.

Подводя итог своего выступления, вице-премьер призвал не говорить о Киргизии в отрицательном русле.