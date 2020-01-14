Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:21 — REGNUM Россия готова и дальше осуществлять поставки Шри-Ланке вооружения российского производства. Об этом в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия поставляла и готова продолжать поставлять вооружение, которое требуется армии Шри-Ланки для обеспечения своей обороноспособности, поддержания безопасности», — подчеркнул Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что обе стороны выразили удовлетворение ходом развития сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, в 2010 году Россия открыла Шри-Ланке кредитную линию на сумму 300 млн долларов для закупки российской военной техники. Соответствующее соглашение было подписано в феврале в Москве сроком на десять лет.

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