Коломбо, Шри-Ланка, , 09:34 — REGNUM Глава МИД Шри-Ланки Динеш Гунавардена получил приглашение в Москву от своего российского коллеги Сергея Лаврова. Лавров заявил об этом 14 января в начале встречи с Гунаварденой в Коломбо.

Лавров отметил, что Россия и Шри-Ланка давно являются партнёрами, и Москва неизменно тепло относится к островному государству, которое стремится проводить свои национальные интересы через самостоятельную политику в русле международного права.

Отношения двух стран традиционно развиваются на основе доверия, уважения и равенства, подчеркнул он и поздравил Гунавардену с недавним назначением на министерский пост.

Министр иностранных дел Шри-Ланки, в свою очередь, отметил заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Москвой и назвал визит Лаврова историческим событием в отношениях двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии прибыл в Шри-Ланку с рабочим визитом в рамках азиатского турне.

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