Москва, , 21:02 — REGNUM Нежелание Варшавы праздновать 75-летие освобождения от нацизма указывает на опасную тенденцию — Польша склоняется к фашизму, написала 13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Комментируя заявление властей польской столицы о том, что Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков 17 января, поскольку этот день «много лет не является датой, официально отмечаемой в Варшаве», Захарова написала:

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?»

Она отметила, что если так пойдёт дальше, то в европейских странах «антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Польши в последнее время сделали ряд антироссийских заявлений по поводу Второй мировой войны. В частности, в начале января в этой стране была принята резолюция, которой в начале Второй мировой войны обвиняется не только нацистская Германия, но и СССР.

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