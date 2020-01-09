Москва, , 21:44 — REGNUM Резолюция Польши о признании за СССР ответственности за начало Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией — это победа идеологии современной Варшавы над правдой, написала 9 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Захарова «Вот так идеология побеждает правду. А правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский Сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить».

Российский дипломат подчеркнула, что таким образом делаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны.

Напомним, 9 января Сейм Польши принял резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.

В документе сказано, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз». Польшу Сейм называет жертвой «обоих тоталитарных режимов».