Берлин, , 14:26 — REGNUM Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, подписание которого ожидается на переговорах в Москве. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, передает 13 января RT.

Зайберт отметил, что власти страны положительно оценивают ожидаемое вступление в силу соглашения, достигнутого при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Если это действительно произойдёт, перемирие станет основой для будущей конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве 13 января. На них прибыли представители ливийского Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА).

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