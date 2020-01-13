Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида с вступлением на престол, сообщили 13 января в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер выразил уверенность, что под руководством нового султана Оман продолжит идти по пути процветания. Токаев также пообещал приложить все усилия для расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января новым султаном Омана стал министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид. Ранее, 10 января, на 80-м году жизни скончался султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. В стране был объявлен трехдневный траур.

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