Маскат, , 09:46 — REGNUM Новым султаном Омана стал министр культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом 11 января сообщает газета Al Watan Oman в социальной сети Twitter.

Как сообщает издание, новый глава Омана принёс присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа). Официальное подтверждение данной информации пока обнародовано не было.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался поздно вечером 10 января на 80-м году жизни и на 50-м году правления, после продолжительной болезни. В стране в связи со смертью главы государства объявлен трёхдневный траур, государственные флаги будут приспущены в течение 40 дней.

Согласно конституции Омана, правящая семья должна в течение трёх дней избрать преемника на смену правителю. Если этого не происходит, то в присутствии совета в составе высокопоставленных военных и силовиков, главы Верховного суда и руководителей Совета Омана вскрывается специально подготовленный для таких случаев предыдущим правителем конверт, в котором должно быть указано имя нового главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что высший военный совет Омана призвал правящую семью собраться для избрания нового главы государства.

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