Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Записи в поддержку покойного иранского генерала Касема Сулеймани удаляются из социальных сетей Facebook и Instagram в соответствии с законодательством США, рассказал представитель компании Facebook изданию CNN Business.

Ранее СМИ сообщили о массовом удалении записей в поддержку убитого иранского генерала из социальных сетей Facebook и Instagram. В частности, об удалении записи с фотографией Сулеймани рассказал иранский футболист Алиреза Джаханбахш, имеющий подтвержденный аккаунт в Instagram.

Представители компании Facebook, владеющей обеими социальными сетями, подтвердили массовое удаление подобных записей.

«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе теми, которые связаны с решениями правительства США об организации Корпус стражей Исламской революции и его руководства», — прокомментировали в Facebook.

В компании объяснили, что Facebook удаляет записи лиц, включенных в санкционный список, а также записи, одобряющей действия таких лиц.

Напомним, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб 3 января в результате ракетной атаки США. В ответ на эти действия иранские военные нанесли удар по американским базам на территории Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января президент США Дональд Трамп заявил, что генерал Касем Сулеймани готовил атаки на американские посольства.