Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на американские посольства, заявил 10 января президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.

По словам Трампа, Сулеймани готовил нападения на четыре американских посольства. Одним из этих посольств, возможно, было диппредставительство США в Багдаде.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января 2020 г. в Ираке в результате ракетной атаки США. Сулеймани был командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

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