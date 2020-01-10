Бишкек, , 16:07 — REGNUM «Введение казахстанской стороной дополнительных проверок при перемещении товаров и грузов через границу Киргизии и Казахстана является нарушением норм Евразийского экономического союза», — говорится в официальном заявлении киргизского правительства по поводу того, что казахские таможенники опять ввели меры усиленного досмотра грузовых машин, следующих из Киргизии транзитом через территорию Казахстана.

В аппарате правительства отмечают, что из-за этих действий представителей казахстанских властей, нарушающих нормы Евразийского экономического союза, возле пунктов пропуска на киргизско-казахской границе скопились огромные очереди из большегрузных автомобилей.

Киргизские власти возмущены тем, что Казахстан игнорирует ранее достигнутые договоренности о том, что при транзите товаров прослеживаемость грузов из Киргизии будет обеспечиваться за счет внедрения навигационных пломб.

«Правительство Киргизии выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией и призывает Казахстан соблюдать принятые в рамках интеграционного объединения обязательства по свободному перемещению товаров», — подчеркивается в заявлении киргизских властей.

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