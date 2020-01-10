Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Египет и ОАЭ могут воспользоваться военным участием Турции в Ливии, чтобы причинить ущерб Анкаре, заявил глава стамбульского Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) Синан Ульген в статье для издания Bloomberg.

«Другие правительства, поддерживающие вооруженную оппозицию, в частности, Египет и ОАЭ, могут воспользоваться военным участием Турции в Ливии для того, чтобы навредить Эрдогану, которого они обвинили в поддержке враждебных им исламистов», — говорится в статье.

По словам эксперта, в Ливии действуют и многочисленные участники, включая Египет, ОАЭ и Россию, которые активно работают против того, чтобы Турция достигла своих целей.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение об отправке турецкого военного контингента в Ливию, чтобы оказать поддержку правительству национального согласия (ПНС). Цель Турции — защитить Триполи и помочь ПНС, которому противостоят войска генерала Халифы Хафтара, удержать власть.

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