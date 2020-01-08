Анкара, , 17:34 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Россия поможет преодолеть напряженность в регионе, об этом 8 января он рассказал во время церемонии открытия «Турецкого потока» в Стамбуле.

Глава Турции не уточнил о каких именно трудностях идет речь, однако в связи с тем, что главным вопросом на повестке днях мировых СМИ последние дни остается противостояния Ирана и США, то, вероятно, это и имелось ввиду.

Москва, Анкара и Тегеран имеют позитивный опыт совместной борьбы с террористической угрозой в Сирии, поэтому существует надежда, что названные страны найдут способ выхода и из вышеуказанного конфликта.

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