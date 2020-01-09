Москва, , 13:15 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прогнозирует отсутствие войны между США и Ираном и прогнозирует начало новой «игры».

"В обозримом будущем войны между США и Ираном не будет — ни в ядерном, ни в гибридном варианте», — написал Косачёв в Facebook.

По мнению парламентария, произошло своего рода «обнуление» претензий.

«Следовательно, начинается новая игра — «кто первый моргнёт», и эта игра по любому лучше новых авиаударов и новых атак на посольства (замечу в скобках, что сказанное распространяется только на действия государственных акторов, настроения в массах, особенно с иранской стороны, по-прежнему далеки от «обнуления»)», — делает он вывод.

Сенатор также отметил, что отдельной частью этой игры является «ядерная сделка», которую Вашингтон будет как ни в чем не бывало пытаться реанимировать на своих условиях, хотя Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах.

«Вопрос теперь в согласованности подходов остальных участников СВПД. И в судьбе санкций, разумеется», — рассуждает Косачёв.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, более десяти раз Иран атаковал позиции американских военных с сентября 2019 года, не считая недавние удары в Ираке, привел данные Госдепартамент США.

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