Тегеран, , 11:40 — REGNUM Предложения США о возможности сотрудничества с Ираном являются бессмысленными, пока действуют американские антииранские санкции. Об этом 9 января заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, слова которого цитирует агентство IRNA.

«Когда мы слышим, как (Соединенные Штаты) заявляют о возможном сотрудничестве и на этом же заседании принимают решение об ужесточении санкций (в отношении Ирана), такие предложения не имеют смысла», — заявил Тахт-Раванчи.

Также он отметил, что санкции США против Ирана являются санкциями «беспрецедентного» уровня и противоречат нормам международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три крупнейших банка Японии приказали своим сотрудникам, которые имеют гражданство страны и работают в представительствах в Тегеране, покинуть Иран.