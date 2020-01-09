Таллин, , 13:11 — REGNUM Посольство России в Эстонии помогло Керсти Кальюлайд укрепить свой авторитет в Европе и США и одновременно поставило под удар собственный профессиональный авторитет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 января, комментируя информацию о «подарке» президенту Эстонии.

Как сообщалось ранее, Керсти Кальюлайд отказалась принять крымское вино в подарок к своему юбилею. Все остальные подарки от посольства были приняты, а шампанское было возвращено без каких-либо комментариев.

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«Президент Эстонии отказалась принять в качестве подарка бутылку крымского шампанского. Кто от этого потерпел больший имиджевый ущерб: Керсти Кальюлайд или наше посольство?

Для меня очевидно: если твой подарок отвергнут, то это удар по твоему авторитету. Что же касается Кальюлайд, то надо хорошо понимать (особенно это следовало бы делать дипломатам), что она думае т, во-первых, о том, как она выглядит в глазах европейцев, во-вторых — в глазах американцев, и только потом — и то не на третьем месте — о том, как она выглядит в глазах России.