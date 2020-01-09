Таллин, , 11:36 — REGNUM Отказ президента Эстонии Керсти Кальюлайд принять в подарок крымское вино подтвердили в российском посольстве в Таллине. Об этом сообщает 9 января РИА Новости.

Дипломаты рассказали, что поручили водителю посольства отвезти в канцелярию главы государства подарки. Так российская сторона поздравила Кальюлайд с 50-летием.

Подарки были приняты, за исключением произведённого в Крыму вина. Бутылку с напитком вернули в посольство без комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отказе принять в подарок вино из российского Крыма написали эстонские издания. Отмечалось, что Кальюлайд, которой 30 декабря исполнилось 50 лет, согласилась принять от России цветы и шоколад.

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