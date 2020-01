Токио, , 11:14 — REGNUM Три крупнейших банка Японии приказали своим сотрудникам, которые имеют гражданство страны и работают в представительствах в Тегеране, покинуть Иран, передает 9 января телеканал NHK.

Речь идет о сотрудниках банков Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group. Соответствующее решение было принято в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский Корпус стражей Исламской революции атаковал ракетами две военные базы в Ираке, где находится американский военный контингент. Таким образом в Иране ответили на убийство генерала Касема Сулеймани. Пострадавших в результате удара по базам нет.

Ранее в связи с обострением отношений между США и Ираном и ухудшением ситуации на Ближнем Востоке представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) приняли решение о выводе своих сотрудников с территории Ирака.

