Сеул, , 10:46 — REGNUM В связи с обострением отношений между США и Ираном и ухудшением ситуации на Ближнем Востоке представители Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) приняли решение о выводе своих сотрудников с территории Ирака. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, уведомление о выводе сотрудников отделения KOICA в Багдаде было направлено 6 января.

Кроме того, представители агентства рассматривают возможность вывода сотрудников из иракского отделения, расположенного в Эрбиле.

В случае ухудшения ситуации аналогичные меры будут приняты в отношении сотрудников отделений KOICA, расположенных в других странах Ближнего Востока, включая Иорданию.