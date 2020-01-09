Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Вашингтон готов начать с Ираном переговоры для снижения напряжённости в регионе. Причём без предварительных условий. Об этом говорится в письме постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций Келли Крафт, направленном в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

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«США готовы без предварительных условий вступить в серьёзные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима», — говорится в документе, который цитирует агентство Reuters.

Также в письме заявлено, что убийство командующего спецподразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани было самообороной. Как указано в документе, в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

«США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов», — также говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 января американский беспилотник нанёс удар по кортежу иранского генерала Сулеймани в аэропорту Багдада. Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Власти Ирана поклялись «страшно» отомстить американцам за это убийство.