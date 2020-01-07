Тегеран, , 12:50 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам за убийство генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сегодня, 7 января, завил секретарь Высшего совета безопасности ИранаАли Шамхани.

Он подчеркнул, что даже «самый маленький» из подготовленных сценариев «станет ночным кошмаром для Америки».

Напомним, сегодня меджлис Ирана принял законопроект, который приравнивает армию США и Пентагон к террористическим организациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по приказу президента США Дональда Трампа американские военные убили командующего спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Сулеймани.

Власти Ирана поклялись «страшно» отомстить американцам за это убийство.