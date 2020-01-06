Ашхабад, , 16:09 — REGNUM Посольство США в Ашхабаде предупредило американских граждан о повышенной напряженности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба американского диппредставительства.

Посольство США рекомендует американцам поддерживать высокий уровень бдительности.

Также американским гражданам советуют быть в курсе событий, вести себя сдержанно, не выделяться и держать под рукой список экстренных контактов.

Читайте также: США и Иран на пороге войны. Противостояние в Багдаде — все новости