3 Января
 
8:55

После запланированного убийства ВС США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание.

Читайте также: Экстренное совещание Совбеза Ирана объявлено после убийства генерала КСИР

8:54

Министерство обороны США подтвердило убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики Иран — генерала Касем Сулеймани.

Подробности: Пентагон подтвердил убийство иранского генерала Сулеймани в Ираке

8:51

МИД Ирана: Убийство генерала КСИР — это «акт терроризма»

Актом международного терроризма назвал убийство ВС США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, министр иностранных дел Ирана МохаммадДжавад Зариф.

8:49

Генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вооруженными силами по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Об этом: Пентагон: убийство генерала КСИР произошло в результате операции США

8:40

Получено подтверждение причастности США к обстрелам района международного аэропорта Багдада.

Об этом: Reuters: США не скрывают свою причастность к обстрелу Багдада

8:39

Убит лидер шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби», отвечавший за связи с общественностью, Мухаммед аль-Джабири. Его смерть наступила в ходе ракетного обстрела Багдада со стороны ВС США.

Читайте также: При обстреле аэропорта в Багдаде убит один из лидеров шиитских ополченцев

8:38

Травмы в ходе ракетного обстрела международного аэропорта в Багдаде получили не менее 12 военных иракской армии.

Подробности: СМИ: от обстрелов США аэропорта Багдада пострадали 12 иракских военных

8:38

Заместитель главы Управления народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса погиб в результате американской ракетной бомбардировки международного аэропорта Багдада.

Об этом: СМИ: при американском ракетном обстреле аэропорта Багдада погиб чиновник