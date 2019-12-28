Вооруженные силы США, используя ударные беспилотные летательные аппараты, нанесли авиаудары по базам шиитского движения «Катаиб Хезболла», которые расположены на территории Сирии и Ирака. Американцы заявили, что их удары — это ответ на обстрел иракской военной базы в районе города Киркук, который был произведен 27 декабря.

Американцы утверждают, что при обстреле этой базы был убит гражданский наемный сотрудник, а также были ранены четверо американских военных и два члена иракских служб безопасности.

После нанесения ударов по базам «Хезболлы», которые были осуществлены 29 декабря, в Багдаде шиитские группировки атаковали посольство США. Сперва перед зданием посольства собрался стихийный митинг, который очень быстро перерос в столкновения с американскими военными, охраняющими посольство. Американское командование направило на защиту посольства дополнительные силы, в том числе сотню морских пехотинцев и боевые вертолеты.

В ночь на 3 января вооруженные силы США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. В результате этого удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который являлся командующим силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Именно его власти США обвинили в организации нападения на американское посольство в Багдаде.

Власти Ирана заявили, что страшно отомстят США за гибель генерала Сулеймани.

Вооруженные силы США были приведены в повышенную боевую готовность.