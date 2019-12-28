После запланированного убийства ВС США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание.
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Министерство обороны США подтвердило убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики Иран — генерала Касем Сулеймани.
Подробности: Пентагон подтвердил убийство иранского генерала Сулеймани в Ираке
МИД Ирана: Убийство генерала КСИР — это «акт терроризма»
Актом международного терроризма назвал убийство ВС США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, министр иностранных дел Ирана МохаммадДжавад Зариф.
Генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вооруженными силами по распоряжению президента США Дональда Трампа.
Об этом: Пентагон: убийство генерала КСИР произошло в результате операции США
Получено подтверждение причастности США к обстрелам района международного аэропорта Багдада.
Об этом: Reuters: США не скрывают свою причастность к обстрелу Багдада
Убит лидер шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби», отвечавший за связи с общественностью, Мухаммед аль-Джабири. Его смерть наступила в ходе ракетного обстрела Багдада со стороны ВС США.
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Травмы в ходе ракетного обстрела международного аэропорта в Багдаде получили не менее 12 военных иракской армии.
Подробности: СМИ: от обстрелов США аэропорта Багдада пострадали 12 иракских военных
Заместитель главы Управления народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса погиб в результате американской ракетной бомбардировки международного аэропорта Багдада.
Об этом: СМИ: при американском ракетном обстреле аэропорта Багдада погиб чиновник