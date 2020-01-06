Анкара, , 01:56 — REGNUM О недопустимости выяснения ирано-американских отношений на территории Ирака заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает 6 января Reuters.

По словам турецкого лидера, превращение Ирака в арену конфликта между Вашингтоном и Тегераном представляет серьезную угрозу региональной безопасности и наносит ущерб стабильности.

Турция глубоко обеспокоена теми рисками, которые следуют за убийством иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, отметил также Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, о недопустимости использования военными США Ирака в качестве арены для сведения счетов с Ираном в иракской правящей партии «Дава» заявили еще 30 декабря после того, как в результате атаки ВВС США по расположенным на территории Ирака военным объектам погибли 25 иракских солдат.