Багдад, , 02:16 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил о созыве экстренного заседания совета национальной безопасности страны в связи со смертоносными атаками США на военные базы страны, сообщает 30 декабря Al Arabiya.

Сообщается, что Абдул-Махди решительно осудил атаки американских беспилотников по местам расположения ополченцев «Хезболлы».

В свою очередь в правящей партии Ирака «Дава» заявили о недопустимости «использования Ирака в качестве арены для сведения счетов с Ираном».

Напомним, жертвами атаки США на три иракские базы стали как минимум 25 человек. Еще около сорока получили ранения. В свою очередь в Пентагоне воздушные удары по пяти объектам в Ираке и Сирии назвали «оборонительными».

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