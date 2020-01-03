Киев, , 13:35 — REGNUM Председатель украинской националистической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также по совместительству первый заместитель председателя государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак достаточно резко ответил на ноту протеста послов Израиля и Польши на Украине. Об этом 3 января националист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, вечером 2 января в пресс-службе посольства Израиля появился текст совместного заявления послов Израиля и Польши на Украине, осуждающего чествование украинскими властями нацистов Андрея Мельника, Юрия и Ивана Лип, Степана Бандеры.

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Ноту протестов послов украинский националист Червак назвал «не просто вмешательством во внутренние дела Украины», а «откровенным хамством, которое недопустимо в отношениях цивилизованных стран».

«Не о Мельнике, Бандере и Липе идет речь в этом так называемом заявлении двух послов. Речь идет о пренебрежении к ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их лидерам и героям, которые с оружием в руках боролись за независимость Украины. Унижают не Мельника, Бандеру и Липу, унижают Украину», — написал Червак.

Также украинский чиновник-националист потребовал выгнать из страны послов, высказавшихся против чествования на государственном уровне украинских нацистов.

«Не вижу смысла терпеть откровенное хамство и пренебрежение. Выгнать из Украины, пусть едут послами в Москву. Потому, как спокойной жизни в Украине им не будет. Если их еще будет терпеть власть, то украинские националисты найдут время и возможность провести с ними беседу на тему о роли и месте ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во взаимоотношениях с Польшей и Израилем. Беседа будет поучительной», — отметил националист.

Аналогичным комментарием в адрес послов Израиля и Польши разразился и лидер националистической организации ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок. «Мы не будем молчать и адекватно отреагируем на провокационные действия политиков других государств, посягающих на наши территории и на украинское достоинство, унижая наших Героев», — отметил националист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первого января в столице Украины, а также в других городах страны прошли марши, посвященные дню рождения украинского нациста Степана Бандеры.

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