Киев, , 07:41 — REGNUM О выражении озабоченности послом Израиля на Украине и его польским коллегой относительно почитания «сомнительных украинских деятелей» Львовским областным советом и празднования дня рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры при участии Киевской городской государственной администрации написал посол Израиля на Украине Йоэль Лион 2 января на своей странице в социальной сети Twitter.

В пресс-службе посольства Израиля в социальной сети Twitter в свою очередь 2 января появилась копия совместного заявления послов Израиля и Республики Польша на Украине.

«24 декабря Львовский областной совет принял постановление, которое направлено на выделение государственных средств в 2020 году на почтение памяти нацистского колаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является творцом расистской теории украинской расы. Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры…мы, послы Польши и Израиля, считаем, что почитание людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является обидой, и приводит к противоположному желанному результату в борьбе с антисемитизмом и процессу примирения наших народов», — говорится в заявлении дипломатических представителей.

В свою очередь бывший директор украинского института национальной памяти и действующий депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович уже успел саркастически отреагировать на заявление израильского и польского послов, написав 2 января на своей странице в социальной сети Twitter, что «могли б и «на троих» (видимо имелось ввиду «сообразить» — ИА REGNUM), добавив, что подпись российского дипломата «была бы здесь очень органична» (намекая на так называемую российскую пропаганду — ИА REGNUM).

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ИА REGNUM напоминает, 1 января по разным городам Украины представители праворадикальных организаций и их сторонники провели шествия в честь дня рождения нацистского колаборанта Степана Бандеры. В частности, как сообщал ряд украинских СМИ, в Киеве это событие было сопровождено тем, что на здании КГГА был вывешен большой баннер с изображением Бандеры.

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