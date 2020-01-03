Киев, 3 января 2020, 07:41 — REGNUM О выражении озабоченности послом Израиля на Украине и его польским коллегой относительно почитания «сомнительных украинских деятелей» Львовским областным советом и празднования дня рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры при участии Киевской городской государственной администрации написал посол Израиля на Украине Йоэль Лион 2 января на своей странице в социальной сети Twitter.
В пресс-службе посольства Израиля в социальной сети Twitter в свою очередь 2 января появилась копия совместного заявления послов Израиля и Республики Польша на Украине.
В свою очередь бывший директор украинского института национальной памяти и действующий депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович уже успел саркастически отреагировать на заявление израильского и польского послов, написав 2 января на своей странице в социальной сети Twitter, что «могли б и «на троих» (видимо имелось ввиду «сообразить» — ИА REGNUM), добавив, что подпись российского дипломата «была бы здесь очень органична» (намекая на так называемую российскую пропаганду — ИА REGNUM).
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ИА REGNUM напоминает, 1 января по разным городам Украины представители праворадикальных организаций и их сторонники провели шествия в честь дня рождения нацистского колаборанта Степана Бандеры. В частности, как сообщал ряд украинских СМИ, в Киеве это событие было сопровождено тем, что на здании КГГА был вывешен большой баннер с изображением Бандеры.
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