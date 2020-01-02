Киев, , 08:02 — REGNUM В некоторых украинских городах первого января прошли шествия, организованные в основном праворадикальными организациями, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. Об этом 1 января вечером сообщила пресс-служба праворадикальной организации ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также местные средства массовой информации.

Как сообщают в ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), шествия прошли в городе Славянск, в столице Украины, во Львове, в селе Белокуракино, оккупированной Украиной территории ЛНР, в городе Ровно, Днепропетровске, в Луцке и Горохове (Волынская область), Полтаве, Кривом Роге, Кировограде, Житомире, Херсоне, Рахове (Закарпатская область), в Сумах.

Также в подобном марше участвовали и националистически настроенные жители города Одессы, сообщает местное издание «Думская». Как сообщает местное СМИ, в шествии приняли участие до сотни жителей города (если судить по видеозаписи, опубликованной изданием, то порядка пятидесяти), которые собрались в парке имени Тараса Шевченко. Примечательно, что в данном случае, как сообщили «Думской» собравшиеся, у мероприятия не было организатора. Собравшиеся представители националистов пообщались друг с другом, развернули большой флаг Украины, сфотографировались и спели гимн Украины. Один человек из присутствующих, как видно по фотографиям издания, все же принес с собой факел, еще один человек — флаг черно-красного цвета — организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве прошло так называемое факельное шествие в честь дня рождения украинского нациста Степана Бандеры.

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