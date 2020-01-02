Киев, , 02:52 — REGNUM Около двух тысяч человек из украинских неонацистских организаций провели в центре Киева очередное факельное шествие, приуроченное к 111-й годовщине со дня рождения фашистского приспешника Степана Бандеры, сообщает «112 Украина».

С портретами Бандеры, черно-красными флагами и факелами на «Марш чести, достоинства и свободы» вышли представители Всеукраинского объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие крайне правые неонацистские объединения. Факельным маршем киевляне и приезжие проследовали от парка Шевченко к Майдану Незалежности.

Участники акции скандировали «Слава Украине», «Слава нации! Смерть врагам!», «Слава Степану Бандере» и кальку с немецкого Deutschland über alles «Украина прежде всего».Напомним, факельные шествия в честь сотрудничавшего с фашистами лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, проводившиеся ранее только в некоторых западных областях Украины, с 2014 года проходит во многих украинских городах. Член организации, выполнявшей карательные операции в том числе и в отношении украинцев, представляется официальным Киевом как борец за свободу и независимость Украины.