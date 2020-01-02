Киев, , 09:11 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады, а также бывший вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Николай Томенко заявил о том, что «малороссы и ватники не должны быть гражданами Украины». Об этом 1 января политик написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, в своей новогодней речи украинский лидер отметил, что в украинском паспорте нет графы «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец», там не указано, «правильный» или «неправильный» украинец. Зеленский призвал все граждан государства к единению.

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Продолжая свою мысль, Томенко заявил — если человек якобы не чтит свою страну, ее историю и язык, то он не имеет права быть гражданином этого государства. Бывший депутат пришел в итоге к выводу, что в данный момент самое время ввести экзамены по украинскому языку, истории и основному закону государства (Конституции) для подтверждения или приобретения украинского гражданства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший депутат партии «Народный фронт», а также член партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Сергей Высоцкий назвал президента Украины Владимира Зеленского «холуем», а его поведения в отношении российского лидера Владимира Путина квалифицировал как поведение малоросса по отношению к московскому пану. Данным комментарием Высоцкий разразился в ответ на информацию о телефонном разговоре, который прошел между лидерами Украины и РФ в последний день минувшего года.

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