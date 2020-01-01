Киев, , 08:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с новым годом. Об этом свидетельствует традиционное обращение лидера государства, которое вышло в эфир украинского телевидения в ночь с 31 декабря на 1 января. Запись новогоднего обращения Владимира Зеленского также была опубликована на telegram-канале украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что нынешнее новогоднее поздравление будет иным. Он попросил каждого гражданина возглавляемого им государства ответить на вопрос «кто он?». После перечисления всех потенциально возможных вариантов ответов на заданный вопрос, Зеленский отметил: «В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные. И как же нам, таким разным, жить вместе? Отгородиться? Отгородиться огромным забором? Кто убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте, разве нас мало что объединяет?», — задался вопросом украинский лидер и далее продолжил свою новогоднюю речь перечислением того, что может объединять граждан страны.

Перечислив ряд объединяющих граждан моментов, Зеленский пришел к выводу, что в истории Украины немало эпизодов, способных объединить украинских граждан. «И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны», — отметил украинский лидер.

Новогоднее обращение Зеленский завершил поздравление с новым годом и пожеланиями для граждан, в частности, уважать друг друга, пожелал мира, он также призвал помнить, что любить Украину «значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они бы не родились».

ИА REGNUM напоминает, 31 декабря президент Украины и России провели телефонный разговор во время которого обговорили вопросы связанные с обменом удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, поздравили друг друга с успешным обменом пленными, состоявшимся между Украиной и республиками Донбасса, поприветствовали заключение соглашения о транзиту газа, а также поздравили друг друга с новогодними праздниками.

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