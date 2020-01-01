Киев, , 10:12 — REGNUM Поведение украинского лидера Владимира Зеленского относительно лидера РФ Владимира Путина назвал «типичным поведением малоросса-крепостного относительно московского пана» бывший депутат Рады (VIII созыва) от партии «Народный фронт» Сергей Высоцкий. Так политик прокомментировал 31 декабря на своей странице в социальной сети Facebook телефонную беседу лидера Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным.

ИА REGNUM напоминает также, что Сергей Высоцкий на парламентских выборах, которые состоялись в 2019 году на Украине, баллотировался в депутаты Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», однако в украинский парламент не прошел.

«Господина нельзя гневить. Даже когда он насилует твою мать. Господина можно только умолять. Потому что будет хуже. Он господин почтенный и влиятельный! И в принципе хороший. Кормит, сечет не чаще чем раз в неделю», — написал Высоцкий, комментируя телефонную беседу украинского и российского лидеров.

Высоцкий также отметил, что украинский лидер якобы ненавидит «воинствующее меньшинство», потому, как считает бывший депутат, это якобы «типичная ненависть крепостного к казаку», «раба к свободному человеку», потому, как пояснил член партии ЕС, «раб сам стремится к свободе, но не имеет сил восстать за нее».

«И конечно такой человек сдаст все, что может если его не остановить. Потому, что малороссу не комфортно жить в Украине. Свободная страна свободных людей только подчеркивает его комплекс неполноценности. Он будет уничтожать Украину, пока не возродит здесь Малороссию. Есть такое меткое русское слово — холуй. Владимир Александрович Зеленский, к сожалению, холуй. Человек «чегоизволите», — подытожил бывший депутат Рады, занимающий 44 место в списке партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

ИА REGNUM напоминает, 31 декабря состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и России. В частности, во время беседы лидеров, поднимался вопрос относительно будущего обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Есть вероятность, что обмен может состояться нынешней зимой.

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