Киев, 1 января 2020, 10:12 — REGNUM Поведение украинского лидера Владимира Зеленского относительно лидера РФ Владимира Путина назвал «типичным поведением малоросса-крепостного относительно московского пана» бывший депутат Рады (VIII созыва) от партии «Народный фронт» Сергей Высоцкий. Так политик прокомментировал 31 декабря на своей странице в социальной сети Facebook телефонную беседу лидера Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным.
ИА REGNUM напоминает также, что Сергей Высоцкий на парламентских выборах, которые состоялись в 2019 году на Украине, баллотировался в депутаты Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», однако в украинский парламент не прошел.
Высоцкий также отметил, что украинский лидер якобы ненавидит «воинствующее меньшинство», потому, как считает бывший депутат, это якобы «типичная ненависть крепостного к казаку», «раба к свободному человеку», потому, как пояснил член партии ЕС, «раб сам стремится к свободе, но не имеет сил восстать за нее».
ИА REGNUM напоминает, 31 декабря состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и России. В частности, во время беседы лидеров, поднимался вопрос относительно будущего обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Есть вероятность, что обмен может состояться нынешней зимой.
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