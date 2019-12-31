Симферополь, , 17:02 — REGNUM За прошедшие пять лет Украина совершила множество провокаций и преступлений в адрес Крыма, которые ещё больше ускорили процесс интеграции полуострова в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Для Крыма постепенно подходят к концу крупные инфраструктурные проекты: в уходящем году запущены Таврическая и Балаклавская ТЭС, открыта железнодорожная часть Крымского моста, продолжается строительство трассы «Таврида». Можно утверждать, что по ряду показателей — газификации населённых пунктов, энергодостаточности, развитию основной транспортной инфраструктуры Крым уже сейчас находится в выигрышном по отношению ко многим другим регионам положении», — подчеркнул политик.

По его словам, перечисленные проекты наглядно показывают степень интегрированности Крыма в Россию.

«За прошедшие пять лет полностью изменилась логистика и инфраструктура полуострова. Ориентация север — юг изменилась на восток — запад, если можно так сказать, Перекоп стал проливом, а Крым с Россией связывает Керченский перешеек, соответствующим образом изменилось значение многих городов и целых районов. И надо отметить, что Украина сделала немало для максимально полной интеграции Крыма в Россию», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что чиновники из Украины и Евросоюза преследуют одну и ту же цель — нанести наибольший вред крымчанам. Так он прокомментировал решение украинской прокуратуры возбудить уголовное дело после того, как первый российский поезд пересёк Крымский мост и прибыл в Севастополь.

Об этом: Мнение: Киев и Брюссель преследуют одну и ту же цель — навредить крымчанам