Симферополь, , 10:50 — REGNUM Чиновники на Украине и в Евросоюзе преследуют одну и ту же цель — нанести наибольший вред крымчанам. Такое мнение на своей странице в Facebook 26 декабря выразил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«После проезда первых поездов по Крымскому мосту на Украине возбудили уголовное дело, а в Евросоюзе заговорили о «нарушении государственного суверенитета Украины». Все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе. Это означает, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам. А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине возбудили уголовное дело после того, как первый российский поезд пересёк Крымский мост и прибыл в Севастополь.

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