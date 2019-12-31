Севастополь, , 15:45 — REGNUM В Крыму и Севастополе в 2019 году произошло много отрадных событий, главное из которых — открытие Крымского моста и возобновление железнодорожного сообщения полуострова с материком, главное разочарование — навязывание «чеченской модели» управления регионами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал политолог Борис Межуев.

«Вне всякого сомнения, центр всячески пытается доказать крымчанам, что присоединение к России принесло им прямую выгоду, несмотря на все понятные издержки в виде санкций, сокращения турпотока и другие сложности. Как центр доказал это тем же путём в Чечне», — отметил эксперт.

Но, по его словам, с самым хорошим событием на полуострове связано и самое плохое — центр не может принять мысль, что севастопольцы хотят всё-таки другого, чем жители Чечни.

«История регионального представительного правления в городе в общем завершилась, теперь в Заксобрании города лояльное большинство, и наличие там нескольких самостоятельных депутатов большой роли не играет. Севастополь как политическая община приручен. Будем надеяться, что это не приведет к массовому разочарованию в пророссийском выборе, но пока аналогия с Новгородом, взятым Москвой и лишенным своих вольностей, конечно, кажется не лишённой оснований. Дай бог, чтобы новый губернатор, понимая сложность ситуации, продолжал проводить гибкую и осторожную политику. Скажется ли эта ситуация на общероссийской? Безусловно», — уверен Борис Межуев.

Он напомнил, что на последней пресс-конференции российский президент фактически объявил грядущий транзит власти.

«И, судя по всему, он будет включать в себя не только передачу власти преемнику, но и ряд конституционных реформ в виде усиления парламентских полномочий. Я убежден, что по мере движения к реальному транзиту в обществе будут усиливаться две позиции — в пользу расширения полномочий народного представительства и против него. Конфликт будет носить клановый характер, но опираться стороны будут на какие-то идеологические аргументы — на сегодня позиция сторонников прав народного представительства предельно ослаблена. В среде бюрократии и обслуживающего её класса экспертов господствует убеждение в превосходстве так называемой «вертикали», — считает политолог.

По его мнению, опыт регионального самоуправления мог бы стать реальным аргументом в пользу преимуществ горизонтальной модели.

«Но, увы, на сегодня нет ни одного примера, ни одного эксперимента её успешного имплементирования в России. А издержки бюрократической вертикали видны любому неангажированному эксперту — причём Москва как субъект Федерации демонстрирует все возможные недостатки этой вертикали: это просто физическое ощущение полного бессилия москвичей перед любой строительной и антиэкологической инициативой городской власти. Так что плюсы и минусы этого года действительно сосредоточены вокруг этих двух городов, которые столкнулись летом накануне выборов с примерно аналогичными политическими проблемами», — резюмировал Борис Межуев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент РФ освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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Теперь в Севастополе главным политиком будет Развожаев, а не Чалый — мнение