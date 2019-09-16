Севастополь, , 17:36 — REGNUM Главной фигурой в политической жизни Севастополя в ближайший год станет претендент на губернаторский пост Михаил Развожаев. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября высказал политолог Владимир Джаралла.

«Теперь вокруг его фигуры, а не вокруг Чалого, будет концентрироваться политическая активность в предстоящий политический год. Пока кредит доверия у него есть», — считает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ни одна из политических сил города так и не смогла создать позитивной картины и уж тем более не предложила «образа будущего».

«Думаю, эта тема станет одной из главных в предстоящем политическом цикле», — подчеркнул эксперт.

Как сообщалоИА REGNUM, председателем севастопольского Законодательного собрания второго созыва избрали депутата от партии «Единая Россия» Владимира Немцева. Его предшественница Екатерина Алтабаева продолжит карьеру в качестве сенатора в Совете Федерации РФ.

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