Севастополь, 16 сентября 2019, 17:36 — REGNUM Главной фигурой в политической жизни Севастополя в ближайший год станет претендент на губернаторский пост Михаил Развожаев. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября высказал политолог Владимир Джаралла.
Он также обратил внимание на то, что ни одна из политических сил города так и не смогла создать позитивной картины и уж тем более не предложила «образа будущего».
Как сообщалоИА REGNUM, председателем севастопольского Законодательного собрания второго созыва избрали депутата от партии «Единая Россия» Владимира Немцева. Его предшественница Екатерина Алтабаева продолжит карьеру в качестве сенатора в Совете Федерации РФ.