12 июля 2019 | Время чтения 9 мин

Второй губернатор российского Севастополя досрочно покинул должность, утонув во внутриполитических склоках и разборках. Почему технократ Дмитрий Овсянников провалился в ключевом регионе страны и сможет ли его сменщик Михаил Развожаев изменить ситуацию?

Александр Дремлюгин, , 18:10 — REGNUM

В городе-герое Севастополе — вновь серьёзные кадровые перестановки: за полтора месяца до выборов в Законодательное собрание города досрочно покинул свою должность губернатор Дмитрий Овсянников. Как и его предшественник Сергей Меняйло, он не продержался на посту губернатора города-героя и трёх лет.

Дмитрий Овсянников Kremlin.ru

«Завершён этап напряжённого труда»

11 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

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«Завершён этап напряжённого труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нём», — скромно подвёл итог своей деятельности уже экс-губернатор.

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При этом Овсянников предпочёл не конкретизировать свои достижения. За него это сделали его коллеги и оппоненты.

«Решение, которое принял президент России по поводу Дмитрия Овсянникова, было ожидаемым в Севастополе, и закономерным, потому что он не смог решить множество социальных вопросов. Потому что накопилось очень много проблем, которые не решались исполнительной властью. Это и вопросы здравоохранения, в частности, доступность медицинского обслуживания, это и задержка строительства новых больниц и онкоцентра. Теперь вообще непонятно, когда они будут построены. Очень много было вопросов по поводу высоких цен и множество других социально значимых проблем», — заявила корреспонденту ИА REGNUM спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева.

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Севастополь. Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

По мнению Алтабаевой, отчасти Дмитрий Овсянников повторил ошибки своего предшественника Сергея Меняйло, который в виду своего военного прошлого избрал достаточно жёсткую и авторитарную линия управления городом.

Екатерина Алтабаева «Попытки подмять под себя Законодательное собрание — не очень хорошая практика, на мой взгляд. У нас есть Конституция Российской Федерации, есть 184 федеральный закон, устав города, которые предполагают паритетное функционирование всех ветвей власти. Игнорировать одну из ветвей власти, препятствовать её работе — а это то, что у нас происходило в течение последних полутора лет — неправильно. Это мешает развитию города».

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Призванный в 2016 году уладить конфликт, разгоревшийся между группой бывшего «народного мэра» Алексея Чалого и командой Сергея Меняйло, Дмитрий Овсянников со временем лишь усугубил внутриполитическую ситуацию в Севастополе.

«Действительно, в начале работы губернатора у нас было достаточно нормальное и плодотворное сотрудничество. Но после того как начала поступать информация о его проживании в пансионате и нежелании это оплачивать, когда он стал оказывать давление на Контрольно-счётную палату города, которая выявляла эти факты. Потом случился конфликт с прокурором города, главой Корпорации развития Севастополя», — напомнил ИА REGNUM заместитель председателя Законодательного собрания Александр Кулагин.

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Не сошлись характерами

«Меняйло на самом деле нормальный и порядочный мужик, который просто не смог организовать в кризисный момент эффективную систему управления города. То есть он как военный человек не вписался со своими подходами. А Дмитрий Владимирович, наоборот, в этом деле опытный товарищ. Но его здесь как будто интересовали другие вещи, а личностные качества и личные интересы не позволили выстроить нормальную работу. Только не в этом городе», — сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Севастополя.

С этим мнением солидарен и депутат Заксобрания Александр Кулагин.

«Самое главное, что может охарактеризовать период работы Овсянникова на посту губернатора, это не разборки с Заксобранием, а конфликты внутри самого правительства города. Оттуда постоянно уходили, на мой взгляд, хорошие и порядочные управленцы, поскольку не могли нормально выполнять свои функции в этих условиях. Было понятно, что внутренний конфликт более значим, чем противостояние с Законодательным собранием и другими органами власти. Если ты не можешь сработаться со своими заместителями, о каком выполнении задач можно говорить? Всё дело в личностных качествах Дмитрия Владимировича. У него очень сложный характер, он оказался очень вспыльчивым и обидчивым человеком», — добавил Кулагин.

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Севастополь. Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

При этом депутат уверен, что увольнение Овсянникова накануне выборов, которые должны состояться 8 сентября, не является политтехнологическим решением, призванным уберечь рейтинги «Единой России». Напомним, что в руководстве партии власти также в последнее время были недовольны линией поведения губернатора, в частности, его решением снести предвыборные билборды с портретами однопартийцев Екатерины Алтабаевой и Михаила Чалого.

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«Я сомневаюсь, что причиной отставки послужили какие-то политтехнологические моменты, потому что не понаслышке знаю о деятельности Дмитрия Владимировича и насколько разрушительной она оказалась для города. Насколько мне известно, «Единая Россия» не включала его в свои списки на парламентские выборы, хотя, как правило, губернаторов ставят в первом ряду», — подчеркнул Александр Кулагин.

По его словам, истинной причиной отставки стал провал всех главных социальных проектов города — от строительства очистных сооружений до новых больниц, реализации нацпроектов и проектов ФЦП.

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А вот по мнению Алексея Чалого, конфликт которого с командой губернатора Дмитрия Овсянникова по поводу развития города длился несколько лет, на вопрос о том, что конкретно помешало Овсянникову выполнить поставленные руководством страны задачи, лучше всего ответит время. И правоохранительные органы.

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Севастопольский лев Марина Каширская © ИА REGNUM

Городу нужен диалог

На место Дмитрия Овсянникова президент Владимир Путин назначил руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. 12 июля он прибыл в Севастополь вместе с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

«Михаил Владимирович располагает определённым опытом государственной службы, успешно работал и на региональном уровне, и на федеральном, в правительстве Российской Федерации. Кроме того, возглавлял исполком Общероссийского народного фронта. То есть не понаслышке знает, как организовать действие граждан и гражданского контроля за работой государственного аппарата», — отметил Устинов, представляя нового руководителя города.

По его словам, президент России уделяет значительное внимание тому, чтобы в Севастополе были созданы все условия для динамичного социального и экономического развития, чтобы повышалось благосостояние севастопольцев и качество их жизни.

«Впереди у вас, Михаил Владимирович, серьезная, ответственная работа по решению насущных вопросов социально-экономической жизни горожан. Желаю вам оправдать высокое доверие президента России и не подвести ожидания жителей города», — подчеркнул Устинов.

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В свою очередь, Михаил Развожаев пообещал приложить все свои усилия и своей работой доказать, что достоин доверия севастопольцев.

«Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев», — написал на своей странице в Instagram Развожаев.

Скорее всего, с приставкой врио — временно исполняющий обязанности — ему придётся работать не менее года, поскольку в соответствии с действующим законодательством, не менее чем за 90 дней до единого дня голосования действующий состав Законодательного собрания объявляет всенародные выборы губернатора. То есть в этом году данную процедуру просто физически не успеют выполнить.

Политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отмечает, что Михаил Развожаев прошёл большой путь.

«Президентская программа по подготовке управленческих кадров, руководство Хакасией в очень сложный период, в «момент безвластия», он очень много тогда сделал для республики. Затем было руководство исполнительным комитетом Общероссийского народного фронта. Это назначение говорит о том, что в стране имеется кадровый резерв, менеджеры, которые могут работать в любых регионах», — отметил эксперт.

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Секретарь севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Дмитрий Саблин уверен, что перемены в городе давно назрели.

«Месяцы работы в Севастополе убедили меня, что прорыва в развитии города без серьёзных перемен не добиться. Севастополю, на который смотрит весь мир, нужны не бесконечные склоки, а единая команда, которая начнёт работу, которая должна была быть сделана раньше. Президент прислушался к нашим выводам, будем оправдывать его доверие. Партия в Севастополе настроена исключительно на конструктивный диалог и взаимодействие с Михаилом Развожаевым», — подчеркнул Саблин.

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Севастополь. Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

А севастопольские депутаты ждут от нового врио губернатора демонстрации умения вести диалог с другими ветвями городской власти.

«Мы очень надеемся на хороший, устойчивый и деловой контакт между новым руководством правительства Севастополя и остальными ветвями власти в городе. Михаил Развожаев хорошо известен по своей работе в Общероссийском народном фронте, у него достаточно внушительный послужной список. Мы будет ждать коллегу и готовы помочь ему войти в курс дела. Если ему понадобится наша помощь, с удовольствием это сделаем», — отметила спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Получится ли у нового руководителя наконец-то навести порядок в одном из ключевых регионов страны и сделать жизнь в городе-герое для рядовых граждан хоть немного легче? Предшественникам Михаила Развожаева в начале их севастопольской карьеры выдавались не меньшие авансы, чем ему сейчас. Но что из этого в итоге получилось, все прекрасно увидели. В третий раз подряд такого эксперимента жители Севастополя не выдержат.