Вашингтон, 31 декабря 2019, 09:18 — REGNUM США могли бы добиться прорыва в переговорах о денуклеаризации КНДР, если бы Китай взял Пхеньян под защиту своего ядерного зонтика, заявил политический обозреватель Брайан Дж. Ким в статье для издания The National Interest.
По словам Кима, благодаря китайскому ядерному щиту Пхеньян одновременно может обеспечить ядерное сдерживание и получить доступ к интеграции с миром в качестве награды за денуклеаризацию.
Напомним, в декабре 2019 года во внешнеполитическом ведомстве КНДР заявили, что у Пхеньяна есть для Вашингтона неприятный «рождественский подарок», если сторонам не удастся добиться прогресса в переговорах к концу года. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любым сюрпризам со стороны Северной Кореи.
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