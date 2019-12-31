Вашингтон, , 09:18 — REGNUM США могли бы добиться прорыва в переговорах о денуклеаризации КНДР, если бы Китай взял Пхеньян под защиту своего ядерного зонтика, заявил политический обозреватель Брайан Дж. Ким в статье для издания The National Interest.

«Китайский ядерный зонтик также позволяет разрешить серьезное противоречие, существующее в рамках китайской стратегии. Пекин поддерживает денуклеаризацию, но в то же время опасается краха Пхеньяна. Эта двойственная позиция подорвала способность Пекина поддержать санкционную кампанию против Северной Кореи. Китайский ядерный зонтик позволит КНР поддержать денуклеаризацию Северной Кореи, не опасаясь дестабилизации внутриполитической ситуации в КНДР», — говорится в статье.

По словам Кима, благодаря китайскому ядерному щиту Пхеньян одновременно может обеспечить ядерное сдерживание и получить доступ к интеграции с миром в качестве награды за денуклеаризацию.

«Китайский ядерный зонтик — это мощный козырь, который позволил бы обеспечить прорыв в переговорах с КНДР, в котором так нуждается Вашингтон», — заключил эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года во внешнеполитическом ведомстве КНДР заявили, что у Пхеньяна есть для Вашингтона неприятный «рождественский подарок», если сторонам не удастся добиться прогресса в переговорах к концу года. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любым сюрпризам со стороны Северной Кореи.

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