Сеул, , 08:19 — REGNUM Самолёт-разведчик Boeing RC-135W ВВС США 31 декабря вновь совершил полёт над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

По данным сервиса, самолёт шёл на высоте 31 тыс. футов (9,4 км). Точный маршрут полёта в сообщении не обозначен.

Отмечается, что данная модель самолёта также была замечена над полуостровом 30 декабря.

Известно, что 29 и 26 декабря в корейском небе был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars.

Военные США предполагают, что КНДР может предпринять провокации 8 января, в день рождения лидера КНДР, либо в середине февраля, в день рождения его отца — Ким Чен Ира.

Напомним, что военные США активизировали авиаразведку над Корейским полуостровом с ноября 2019 года после проведения КНДР серии ракетных пусков и испытания предположительно ракетного двигателя.