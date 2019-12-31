Пекин, , 08:33 — REGNUM Китай готов и в будущем продолжать сотрудничество с Россией и укреплять отношения между государствами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую по случаю Нового года президенту РФ Владимиру Путину направил председатель КНР Си Цзиньпин.

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«От лица правительства КНР и китайского народа Си Цзиньпин искренне поздравляет президента Путина и россиян и желает им всего наилучшего», — говорится в тексте поздравления, которое приводит агентство «Синьхуа».

Китайский лидер отметил, что 2019 год прошёл в дружественной обстановке, а в сотрудничестве между двумя странами были достигнуты значительные успехи в таких сферах, как торговля, энергетика, наука, культура.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 декабря, российский лидер Владимир Путин также направил председателю КНР поздравительное послание. Президент констатировал, что за последнее время многое удалось сделать для укрепления российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

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