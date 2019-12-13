Прага, , 03:25 — REGNUM Наибольшее влияние на мировую политику в уходящем году оказали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение высказал президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.

Кроме того, лидер Чехии отметил неоднозначную роль президента США Дональда Трампа в уходящем году. Земан выразил недовольство развязанной лидером США «войной пошлин» с Евросоюзом и Китаем.

Милош Земан включил в список влиятельных политиков и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан планирует в мае 2020 года посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы над нацистской Германией.

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