Москва, , 12:00 — REGNUM Подвижки в урегулировании конфликта на Украине достигнуты благодаря саммиту «нормандской четверки», который прошёл в Париже в декабре. Об этом говорится в опубликованном 30 декабря комментарии российского МИД об итогах года.

«Удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта», — отметили в министерстве.

Встреча глав государств в «нормандском формате» состоялась после трёхлетнего перерыва. Из соображений гуманности Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям ДНР и ЛНР, добавили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из результатов «нормандского саммита» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции стало решение об обмене пленными по формуле «всех на всех». Обмен состоялся 29 декабря 2019 года.

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