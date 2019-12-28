Одесса, Украина, , 09:04 — REGNUM 27 декабря 11 заключенных, которые содержались в одесском СИЗО по резонансным уголовным делам, были вывезены на обмен. Об этом 27 декабря сообщило одесское издание «Таймер».

Источник сообщает, что сначала заключенные были доставлены в Приморский районный суд города Одессы для того, чтоб им была отменена мера пресечения (арест). После вынесения решений суда в сопровождении сотрудников службы безопасности Украины заключенных отправили к контрольно-пропускному пункту «Майорск» под Горловкой, где планируется 29 декабря проведение обмена заключенными между ДНР, ЛНР и Киевом.

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Среди лиц, ранее содержавшихся в одесском СИЗО, которых Украина планирует передать в рамках обмена, присутствует Владимир Грубник, который подозревается в подрыве здания службы безопасности Украины в городе Одессе, а также Сергей Долженков, который был обвинен по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе и ранее был выпущен на свободу под залог. Также среди лиц, которых подготовили к обмену заключенными, присутствует Александр Жигало, который ранее был сотрудником милиции и обвинялся в совершении теракта у офиса местных активистов так называемого евромайдана в городе Одессе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники трехсторонней контактной группы согласовали условия освобождения и обмена заключенными.