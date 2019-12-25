Киев, , 10:11 — REGNUM Рано или поздно Украине придётся пойти на диалог с представителями ДНР и ЛНР, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин 24 декабря в эфире телеканала «Наш».

Политик рассказал о необходимости снять противоречия между жителями Донбасса и Западной Украины.

«Поэтому нам придётся разговаривать с представителями… Донецкой и Луганской народных республик. Кто это будет — это вопрос дискуссионный», — считает Добкин.

Он отметил, что переговоры могут идти как с нынешними главами ДНР и ЛНР, так и с представителями Донбасса, которые будут определены после некой политической трансформации, устраивающей и Украину и Россию.

Без участия России конфликт в Донбассе не решить, отметил Добкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники Трёхсторонней контактной группы согласовали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом. Он должен состояться до Нового года.

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